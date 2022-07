Inter, Bellanova: “Orgoglioso di essere qui. Inzaghi valorizza le nostre qualità” (Di lunedì 18 luglio 2022) Raoul Bellanova, neo acquisto nerazzurro, ha parlato a DAZN: “È un’emozione grande ogni giorno essere a contatto con certi campioni, ci giocavo contro e li guardavo in televisione prima di approdare in Serie A. È un’emozione che continua giorno per giorno e spero veramente di ripagare la fiducia che mi è stata data dalla società”. Sul mister ha poi aggiunto: “Inzaghi punta molto sui giovani, e ci lavora molto bene. Sa valorizzare tanti giocatori: Lazzari, Perisic, Dumfries e Darmian. Sono tutti giocatori che danno sempre un loro contributo e che sono grandi esempi, dovrò imparare molto da loro”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 luglio 2022) Raoul, neo acquisto nerazzurro, ha parlato a DAZN: “È un’emozione grande ogni giornoa contatto con certi campioni, ci giocavo contro e li guardavo in televisione prima di approdare in Serie A. È un’emozione che continua giorno per giorno e spero veramente di ripagare la fiducia che mi è stata data dalla società”. Sul mister ha poi aggiunto: “punta molto sui giovani, e ci lavora molto bene. Sare tanti giocatori: Lazzari, Perisic, Dumfries e Darmian. Sono tutti giocatori che danno sempre un loro contributo e che sono grandi esempi, dovrò imparare molto da loro”. SportFace.

