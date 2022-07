Icona Rai passa a Mediaset? Dopo trent’anni nessuno se lo aspettava (Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo trent’anni, nessuno si aspettava che l’Icona della Rai potesse valutare di passare a Mediaset. Ecco l’incredibile retroscena riguardo la televisione pubblica che ha trovato l’ufficialità solo il 18 luglio. L’Icona della Rai è stata punta dalla penna affilata di Aldo Grasso sin dal suo arrivo nella Tv pubblica. La nota firma de Il Corriere L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 18 luglio 2022)siche l’della Rai potesse valutare dire a. Ecco l’incredibile retroscena riguardo la televisione pubblica che ha trovato l’ufficialità solo il 18 luglio. L’della Rai è stata punta dalla penna affilata di Aldo Grasso sin dal suo arrivo nella Tv pubblica. La nota firma de Il Corriere L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

nicodiangevlo : @valoreassoluto_ no vabbe icona, ora gli chiedo se per favore chiede alla rai di trasmettere le gare in tv -