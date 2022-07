I Gemelli di Guidonia conquistano lo Charlot (Di lunedì 18 luglio 2022) di Rosa Pia Greco Due ore di spettacolo, due ore di musica, gag, imitazioni e tante risate. Inizia così la seconda trance della XXXIV edizione del Premio Charlot. Ieri sera (sabato 16 luglio) all’Arena del Mare di Salerno (sotto piazza Della Concordia), i Gemelli di Guidonia hanno divertito e conquistato il numerosissimo pubblico presente. La serata, ha avuto inizio con la XX edizione del “Sea Sun – Festa del Mare”, organizzato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Sul palco sono saliti per parlare di “Comunità energetiche, Zes e zone franche doganali: questo è il futuro”, Andrea Annunziata presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Attilio Maria Daconto comandante della Capitaneria di Porto di Salerno, Antonio Ferraioli presidente di Confindustria Salerno, Vincenzo Napoli sindaco di ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 18 luglio 2022) di Rosa Pia Greco Due ore di spettacolo, due ore di musica, gag, imitazioni e tante risate. Inizia così la seconda trance della XXXIV edizione del Premio. Ieri sera (sabato 16 luglio) all’Arena del Mare di Salerno (sotto piazza Della Concordia), idihanno divertito e conquistato il numerosissimo pubblico presente. La serata, ha avuto inizio con la XX edizione del “Sea Sun – Festa del Mare”, organizzato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Sul palco sono saliti per parlare di “Comunità energetiche, Zes e zone franche doganali: questo è il futuro”, Andrea Annunziata presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Attilio Maria Daconto comandante della Capitaneria di Porto di Salerno, Antonio Ferraioli presidente di Confindustria Salerno, Vincenzo Napoli sindaco di ...

