"Ho fatto qualcosa di terribile": durante un gioco erotico uccide una ragazza di 20 anni

Un uomo uccide una donna di venti anni durante un gioco erotico: un incidente che ha dell'assurdo. Scopriamo insieme i dettagli. Un uomo ha soffocato accidentalmente una donna durante un rapporto sessuale. Quest'ultima è poi deceduta e ora l'uomo rischia di finire in carcere. I protagonisti sono Mark Bruce, di 32 anni e Chloe Miazek

