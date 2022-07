Dopo 10 anni riparte il Consiglio di associazione Ue-Israele (Di lunedì 18 luglio 2022) Il Consiglio di associazione Unione europea-Israele tornerà a presto a riunirsi, ha detto Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Non c’è ancora una data per la prima riunione del Consiglio Dopo un decennio. Ma i diplomatici stanno lavorando a un incontro prima delle elezioni del 1° novembre in Israele. Sarebbe una di quelle notizie di cui si occupano soltanto ministeri degli Esteri e corrispondenti diplomatici, come ha osservato Lahav Harkov, firma del Jerusalem Post. Se non fosse che sarà la prima riunione da un decennio. Il Consiglio, uno dei prodotti dell’accordo stipulato nel 2000, è infatti fermo dal 2012, quando gli Stati membri dell’Unione europea lo hanno bloccato in risposta all’operazione ... Leggi su formiche (Di lunedì 18 luglio 2022) IldiUnione europea-tornerà a presto a riunirsi, ha detto Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Non c’è ancora una data per la prima riunione delun decennio. Ma i diplomatici stanno lavorando a un incontro prima delle elezioni del 1° novembre in. Sarebbe una di quelle notizie di cui si occupano soltanto ministeri degli Esteri e corrispondenti diplomatici, come ha osservato Lahav Harkov, firma del Jerusalem Post. Se non fosse che sarà la prima riunione da un decennio. Il, uno dei prodotti dell’accordo stipulato nel 2000, è infatti fermo dal 2012, quando gli Stati membri dell’Unione europea lo hanno bloccato in risposta all’operazione ...

