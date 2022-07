Conte non cambia linea: risposte sui 9 punti o niente fiducia. Ma si prepara un’altra scissione nei 5S per blindare Draghi (Di lunedì 18 luglio 2022) Conte non cambia linea mentre nel Movimento 5 Stelle si prepara un’altra scissione. L’ennesima operazione di palazzo per blindare Mario Draghi a Palazzo Chigi. O meglio per garantirgli una maggioranza ancora più ampia di quel 70% di cui gode anche senza i 5S. Ad un giorno alle comunicazioni del presidente del Consiglio alle Camere, la tensione rimane altissima tra i pentastellati. Ieri a muoversi in autonomia, e senza consultarsi con il leader Giuseppe Conte, è stato il capogruppo a Montecitorio Davide Crippa. Durante la riunione dei capigruppo infatti, ha tentato il blitz e appoggiato la richiesta di Pd e Italia viva che il premier iniziasse a parlare dalla Camera dei deputati. Una proposta poi superata dall’accordo tra i presidenti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 18 luglio 2022)nonmentre nel Movimento 5 Stelle si. L’ennesima operazione di palazzo perMarioa Palazzo Chigi. O meglio per garantirgli una maggioranza ancora più ampia di quel 70% di cui gode anche senza i 5S. Ad un giorno alle comunicazioni del presidente del Consiglio alle Camere, la tensione rimane altissima tra i pentastellati. Ieri a muoversi in autonomia, e senza consultarsi con il leader Giuseppe, è stato il capogruppo a Montecitorio Davide Crippa. Durante la riunione dei capigruppo infatti, ha tentato il blitz e appoggiato la richiesta di Pd e Italia viva che il premier iniziasse a parlare dalla Camera dei deputati. Una proposta poi superata dall’accordo tra i presidenti ...

