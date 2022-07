Bremer alla Juve: c’è l’offerta e lui toglie il ‘mi piace’dalla maglia dell’Inter (Di lunedì 18 luglio 2022) Niente asta per il momento, ma per il difensore ormai ex granata Gleison Bremer c’è forte l’interessa della Juventus. Si parla di dieci milioni in più rispetto quelli offerti al Torino dall’Inter, che ha fatto un’offerta di 30 milioni più bonus. Per il momento i nerazzurri continuano a sperare nella parola data dal giocatore, ma la Juve avrebbe già messo la freccia per il sorpasso. Intanto Bremer ha tolto il ‘Mi piace’ su Instagram a un post con la sua caricatura in maglia nerazzurra. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 18 luglio 2022) Niente asta per il momento, ma per il difensore ormai ex granata Gleisonc’è forte l’interessa dellantus. Si parla di dieci milioni in più rispetto quelli offerti al Torino dall’Inter, che ha fatto un’offerta di 30 milioni più bonus. Per il momento i nerazzurri continuano a sperare nella parola data dal giocatore, ma laavrebbe già messo la freccia per il sorpasso. Intantoha tolto il ‘Mi piace’ su Instagram a un post con la sua caricatura innerazzurra. L'articolo proviene da Nuova Società.

MarcoGuidi13 : @saIva___ @russ_mario1 @TeofiloSteven @furgeTX @Simfrac Allora, in base alle info e alle fonti che ho io, ti dico c… - marcoconterio : ?? Che serata di #calciomercato ???? De Ligt sempre più vicino al #FCBayern ?? #Juventus pronta all'assalto per Breme… - MarcelloChirico : Se il @FCBayern porterà alla #Juventu non meno di 90mln per #DeLigt, l'offerta per #Bremer al @TorinoFC_1906 sarà d… - ABalestrieri : RT @MarinaJu4ever: Potrebbe essere un lunedì meraviglioso #Dybala alla Roma #Bremer alla Juve e #Stocaxxo all'Inter - MatteoMiglio96 : Vorrei ricordare che hanno perso sia Chiellini che De Light Se noi possiamo tenerci Skriniar teniamocelo alla grand… -