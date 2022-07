Tremaglia | “Su Draghi | da Gori propaganda inaccettabile”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 17 luglio 2022) Riceviamo e pubblichiamo la posizione di Andrea, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Bergamo. “Fratelli d’Italia Bergamo non condivide affatto la presa di posizione del Sindacoche assieme ad altri sindaci ha firmato una lettera che domanda sostanzialmente la prosecuzione del Governo, mescolando istituzioni eelettorale, esprimendosi a nome di una città in cui non tutti la pensano come lui. Anzi – scrive in una nota Andrea, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Bergamo -. Il Governoè stato di fatto un commissariamento della politica e ciò è di per sé un fatto negativo, segno del fallimento soprattutto della sinistra che da dieci anni è disponibile ad allearsi con chiunque pur di restare al Governo”. “È poi veramente ...