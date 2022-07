Toscana, Raikkonen disseta un cane chiuso in auto riempiendo d’acqua una coppetta gelato – Video (Di domenica 17 luglio 2022) Kimi Raikkonen cuore d’oro viene in soccorso degli animali. In particolare, il pilota e campione di Formula 1 soprannominato “Iceman”, che si trova in vacanza in Toscana, viene ripreso da un amico, che poi posta il Video sui social, mentre disseta un cane chiuso in macchina riempiendo d’acqua una coppetta gelato durante una passeggiata in compagnia della figlia. A immortalare il momento, filmandolo, è stato Gino Rosato, dirigente della scuderia e del team Ferrari di F1: Video che poi è stato condiviso direttamente da Rosato sul suo profilo Instagram ufficiale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) Kimicuore d’oro viene in soccorso degli animali. In particolare, il pilota e campione di Formula 1 soprannominato “Iceman”, che si trova in vacanza in, viene ripreso da un amico, che poi posta ilsui social, mentreunin macchinaunadurante una passeggiata in compagnia della figlia. A immortalare il momento, filmandolo, è stato Gino Rosato, dirigente della scuderia e del team Ferrari di F1:che poi è stato condiviso direttamente da Rosato sul suo profilo Instagram ufficiale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

