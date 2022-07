(Di domenica 17 luglio 2022) In Estonia,ha esteso il proprio vantaggio nel campionatoconquistando la terza vittoria stagionale. Il ventenne finlandese è salito in vetta quando Lauri Joona ha forato venerdì mattina e da quel momento ha guidato il gruppo di piloti con le Ford Fiesta Rally3 fino al traguardo.ha concluso la penultima giornata Source

infine vince nel WRC2 e nella validità dello Junior WRC. Nella classifica del WRC Rovanpera è ormai in fuga con un vantaggio di 83 punti su Neuville. Tra i costruttori spicca sempre ...Troveremo invece Hayden Paddon , che continua con la propria Hyundai i20 N Rally2 il programma stagionale iniziato al precedente Estonia,(alla seconda uscita stagionale con Skoda Fabia ... Sami Pajari in fuga nella classifica del WRC3 | RS rallyslalom…e oltre Sul Baltico è doppietta Toyota con Evans davanti alla Hyundai di Tänak Il talento finlandese è sempre più leader della generale ...Federico Benedusi | Nessuno ferma Kalle Rovanperä, che per il secondo anno consecutivo si è aggiudicato il Rally di Estonia dilagando tra i sentieri baltici ...