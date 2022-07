Libertà vs riscaldamento. Questo inverno dovremo scegliere (Di domenica 17 luglio 2022) L’Occidente si sta contorcendo per l’impennata dei prezzi dell’energia e la scarsità dei rifornimenti. Con una copertura di solo il 2% del Pil, l’export di gas naturale non è una vulnerabilità critica per il Cremlino. Ma le importazioni di gas sono fondamentali per i suoi clienti, a partire dalla Germania. Dove i comuni hanno già preso a ridurre il riscaldamento delle piscine. Il peggio deve ancora venire. I prezzi del gas per le consegne invernali sono già sette volte superiori al loro livello medio nel lungo periodo. In Francia e Germania alcune aziende nel settore energia sono già fallite, qualcuna si tenterà di salvare. Le prossime in fila saranno le aziende della grande industria colpita dal razionamento. Il governo tedesco può forse provare a proteggere in consumatori dal rincaro del mercato, ma non può proteggere i loro lavori. Tutto Questo ... Leggi su formiche (Di domenica 17 luglio 2022) L’Occidente si sta contorcendo per l’impennata dei prezzi dell’energia e la scarsità dei rifornimenti. Con una copertura di solo il 2% del Pil, l’export di gas naturale non è una vulnerabilità critica per il Cremlino. Ma le importazioni di gas sono fondamentali per i suoi clienti, a partire dalla Germania. Dove i comuni hanno già preso a ridurre ildelle piscine. Il peggio deve ancora venire. I prezzi del gas per le consegne invernali sono già sette volte superiori al loro livello medio nel lungo periodo. In Francia e Germania alcune aziende nel settore energia sono già fallite, qualcuna si tenterà di salvare. Le prossime in fila saranno le aziende della grande industria colpita dal razionamento. Il governo tedesco può forse provare a proteggere in consumatori dal rincaro del mercato, ma non può proteggere i loro lavori. Tutto...

