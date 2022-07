Lascia la moglie per la rifugiata ucraina: 'Non abbiamo più soldi, mi inseguono i paparazzi e ho perso il lavoro' (Di domenica 17 luglio 2022) Lei ha raccontato che è stato un colpo di fulmine, lui dopo dieci giorni le ha promesso amore eterno: 'Sono innamorato, sono certo di voler passare il resto della mia esistenza con lei'. In soli dieci ... Leggi su leggo (Di domenica 17 luglio 2022) Lei ha raccontato che è stato un colpo di fulmine, lui dopo dieci giorni le ha promesso amore eterno: 'Sono innamorato, sono certo di voler passare il resto della mia esistenza con lei'. In soli dieci ...

Pubblicità

MarettiElena : RT @11Giuliano: Selezione: Campania, Paolo avverte dolori e va in ospedale: morto dopo il ricovero, aveva 45 anni. Lascia la moglie e figli… - anomomisimalya : @AsimplyNico Una moglie tradita prende un buon avvocato e al marito puttano lo lascia senza manco le mutande - lanuovariviera : Tragedia di via Manara, la città perde Augusto Rosetti. Lascia moglie e figli - jelaniewills : RT @Iosonolagomma: Uno lascia la moglie dopo 20 anni . Con 3 figli. La molla per una più giovane. La moglie invece di disperarsi va in vaca… - Giovanna6910 : @j_gufo L'atto rivoluzionario al centro commerciale è alla cassa, tirare fuori il bancomat e dire alla moglie:'Las… -