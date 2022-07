Calcio: Napoli batte Perugia 4 - 1 in amichevole (Di domenica 17 luglio 2022) Apre Kvaratskhelia, poi in rete Anguissa, Politano e Petagna su rigore DIMARO - Khvicha Kvaratskhelia si candida a diventare il nuovo idolo dei tifosi del Napoli. Il 21enne georgiano è di nuovo ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 17 luglio 2022) Apre Kvaratskhelia, poi in rete Anguissa, Politano e Petagna su rigore DIMARO - Khvicha Kvaratskhelia si candida a diventare il nuovo idolo dei tifosi del. Il 21enne georgiano è di nuovo ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Dybala e Mertens senza squadra: Juve e Napoli, perché non ve li riprendete? - CorSport : #Napoli, lotta per #Kim con il #Rennes: pesa un fattore determinante ?? - Gazzetta_it : Chelsea, accelerata per Koulibaly: offerti 40 milioni al Napoli #Calciomercato - Calcio_Reports : Nuovo stallo tra lo #staderennais e #Kim Min Jae, #Napoli di nuovo in corsa. ( Via @DiMarzio ) - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli #Calcio Il Napoli batte il Perugia nel primo test probante: ancora in gol Kvaratskhelia… -