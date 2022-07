WRC, Estonia: Rovanperä allunga, foratura per Lappi (Di sabato 16 luglio 2022) Il sabato mattina in Estonia si apre nello stesso modo in cui si era chiusa la giornata di ieri, col dominio incontrastato di Kalle Rovanperä e del suo navigatore Jonne Haltunnen. L’equipaggio finlandese sulle veloci e umide strade baltiche mette in mostra tutta la sua classe, vincendo tre speciali (su quattro disputate) e allunga ulteriormente Source Leggi su rallyeslalom (Di sabato 16 luglio 2022) Il sabato mattina insi apre nello stesso modo in cui si era chiusa la giornata di ieri, col dominio incontrastato di Kallee del suo navigatore Jonne Haltunnen. L’equipaggio finlandese sulle veloci e umide strade baltiche mette in mostra tutta la sua classe, vincendo tre speciali (su quattro disputate) eulteriormente Source

Pubblicità

motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (WRC | Rally Estonia, PS13: Rovanpera allunga su Evans) è stato pubblicato su Motorman… - rallyssimo : Evans non ha nessuna intenzione di mollare la presa in Estonia! - Motorsport_IT : #WRC | #RallyEstonia, PS13: Rovanpera allunga su Evans #WRC2022 - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (WRC | Rally Estonia, PS12: Lappi fora, Neuville sale quarto) è stato pubblicato su Mo… - motorboxcom : #WRC #KalleRovanpera e #ElfynEvans restano separati da pochi secondi, Tanak chiude il podio ma non li insidia. Prob… -