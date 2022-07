"Quando mi vedono...": il nuovo durissimo sfogo di Roberta Beta, con chi ce l'ha (Di sabato 16 luglio 2022) Roberta Beta torna a parlare della sua vita privata e dopo lo sfogo di qualche giorno fa, l'ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di raccontarsi ancora una volta sulle colonne del settimanale nuovo. In un'intervista racconta la sua sfida più dura: "Da sei anni non faccio più radio ma Quando la gente mi vede presentare un libro di un amico o un evento benefico chiede perché non mi vengano date nuove opportunità. E questo è davvero frustrante". Ma non ha perso le speranze per ripartire. La sua fiducia nel futuro è intatta e così afferma: "Se nessuno mi dà un'opportunità vorrà dire che me la creerò da sola. Ho già in mente una trasmissione e poi con il mio agente stiamo portando avanti vari progetti tv. Incrocio le dita". Ma c'è un altro lato privato in questa storia e riguarda il rapporto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022)torna a parlare della sua vita privata e dopo lodi qualche giorno fa, l'ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di raccontarsi ancora una volta sulle colonne del settimanale. In un'intervista racconta la sua sfida più dura: "Da sei anni non faccio più radio mala gente mi vede presentare un libro di un amico o un evento benefico chiede perché non mi vengano date nuove opportunità. E questo è davvero frustrante". Ma non ha perso le speranze per ripartire. La sua fiducia nel futuro è intatta e così afferma: "Se nessuno mi dà un'opportunità vorrà dire che me la creerò da sola. Ho già in mente una trasmissione e poi con il mio agente stiamo portando avanti vari progetti tv. Incrocio le dita". Ma c'è un altro lato privato in questa storia e riguarda il rapporto ...

