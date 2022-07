Furto in una abitazione a Rotondi, 49enne in manette (Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRotondi (AV) – Nella mattinata odierna, personale del Commissariato di P.S. di Cervinara ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica di Avellino, nei confronti di un 49enne albanese, gravemente indiziato di Furto in un’abitazione di Rotondi, commesso il 31 marzo 2022. In particolare, a seguito della commissione del grave delitto, veniva svolta una pervicace attività di P.G. da parte del suindicato Commissariato di P.S. che consentiva di localizzare gli auricolari Apple Airpods, sottratti dall’abitazione unitamente ad altri oggetti e denaro, che venivano successivamente rinvenuti, a seguito di perquisizione delegata, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – Nella mattinata odierna, personale del Commissariato di P.S. di Cervinara ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica di Avellino, nei confronti di unalbanese, gravemente indiziato diin un’di, commesso il 31 marzo 2022. In particolare, a seguito della commissione del grave delitto, veniva svolta una pervicace attività di P.G. da parte del suindicato Commissariato di P.S. che consentiva di localizzare gli auricolari Apple Airpods, sottratti dall’unitamente ad altri oggetti e denaro, che venivano successivamente rinvenuti, a seguito di perquisizione delegata, ...

