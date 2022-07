Don Matteo 14, l’amata attrice dà il suo addio? L’annuncio confonde i fan (Di sabato 16 luglio 2022) l’amata attrice darà il suo addio a Don Matteo? Le recenti dichiarazioni hanno mandato in confusione i fan. Ecco quali impegni potrebbero allontanarla definitivamente dal set delle riprese di Don Matteo 14. La notizia del suo addio è arrivata solo in queste ore, anche se già da tempo c’erano numerose indiscrezioni a riguardo. L’amato personaggio L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 16 luglio 2022)darà il suoa Don? Le recenti dichiarazioni hanno mandato in confusione i fan. Ecco quali impegni potrebbero allontanarla definitivamente dal set delle riprese di Don14. La notizia del suoè arrivata solo in queste ore, anche se già da tempo c’erano numerose indiscrezioni a riguardo. L’amato personaggio L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

F0RY0UR70V3 : domanda del giorno vi guardate don matteo? no perché io ne sono ossessionato - francescorey491 : @carbonaroxx @fuk1furiosa Dobbiamo capire che non contiamo un cazzo, la #Meloni non passerà anche xchè gli italiani… - donvitorap : RT @hiphopdonvito: Speciale tg1 ore 14.00 su votazioni a senato, saltato don Matteo 8,allora è davvero grave... - donvitorap : RT @DonVitoColoured: Speciale tg1 ore 14.00 su votazione senato, saltato pure don Matteo 8, allora è davvero grave...... - donvitorap : RT @DonVitoColoured: Rai 1 Giovedi ore 18.00 italia islanda ore 21.20 don Matteo 12 ...ore 23.40 rete 4 il ragazzo di Campagna pozzetto... -