Blanco ha messo gli occhi su Paola Di Benedetto? L’indiscrezione bomba

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 16 luglio 2022)interessato aDi? A quanto pare la storia tra la giovane conduttrice e Rkomi non sarebbe andata bene e, a distanza di alcune settimane dalla loro rottura, spunta anche il cantante di “Blu Celeste” (nonostante sia impegnato).haglisuDi? Secondo Ivan Rota per Dagospia,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.