Atletica | Chituru Ali non strabilia ai Mondiali | alto 10 40 sui 100 | eliminato in batteria

(Di sabato 16 luglio 2022)Ali ha fatto il proprio esordio assoluto ai, ma il velocista lombardo non è riuscito a brillare come avrebbe voluto nelle batterie dei 100 metri. Il Colosso Comasco ha infatti concluso la propriain sesta posizione con l’elevato tempo di 10.40 (0,1 m/s di vento contrario). Un crono che non può soddisfare il 23enne, visto che in stagione aveva corso un eccellente 10.15 e ai Campionati Italiani fu protagonista di un avvincente spalla a spalla con Marcell Jacobs. L’azzurro cercava una non impossibile qualificazione alle semifinali (passavano i primi tre di ognie i tre migliori tempo di ripescaggio), ma il nostro portacolori non è mai stato in gara., Ahmed Abdelwahed in finale ai! L’azzurro si regala un sogno sui 3000 siepi di El ...