Atletica, Allyson Felix: “Ho avuto una carriera incredibile. Addio stupendo e pieno di emozioni” (Di sabato 16 luglio 2022) Una carriera che si chiude comporta sempre emozioni indimenticabili per l’atleta, ancor di più se in occasione dei Mondiali di Atletica (in corso a Eugene, negli Stati Uniti d’America), in casa davanti al proprio pubblico e condito con una medaglia di bronzo nella staffetta mista 4x400m: meglio di così non poteva andare per Allyson Felix, che ha deciso di ritirarsi dopo una straordinaria carriera, in cui ha collezionato splendidi risultati a livello nazionale e (soprattutto) internazionale. Ma non solo: va sottolineato anche l’impegno su tematiche sociali mostrato dalla statunitense classe 1985, che ha infatti affermato di sperare di aver lasciato come eredità qualcosa che vada oltre il talento e i risultati strettamente sportivi. Vent’anni di carriera per una leggenda ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) Unache si chiude comporta sempreindimenticabili per l’atleta, ancor di più se in occasione dei Mondiali di(in corso a Eugene, negli Stati Uniti d’America), in casa davanti al proprio pubblico e condito con una medaglia di bronzo nella staffetta mista 4x400m: meglio di così non poteva andare per, che ha deciso di ritirarsi dopo una straordinaria, in cui ha collezionato splendidi risultati a livello nazionale e (soprattutto) internazionale. Ma non solo: va sottolineato anche l’impegno su tematiche sociali mostrato dalla statunitense classe 1985, che ha infatti affermato di sperare di aver lasciato come eredità qualcosa che vada oltre il talento e i risultati strettamente sportivi. Vent’anni diper una leggenda ...

Pubblicità

LiaCapizzi : L'addio della Regina Allyson Felix saluta l'atletica con un bronzo (4x400mx) a Eugene. La più vincente: 11 medagli… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Atletica, Mondiali: diciannovesima medaglia per Allyson Felix - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica, Mondiali: diciannovesima medaglia per Allyson Felix - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica, Mondiali: diciannovesima medaglia per Allyson Felix - apetrazzuolo : Atletica, Mondiali: diciannovesima medaglia per Allyson Felix -