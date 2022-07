Alessandra Amoroso replica alle recenti critiche per gli autografi non fatti (Di sabato 16 luglio 2022) La replica di Alessandra Amoroso Da giorni ormai non si parla d’altro. Alessandra Amoroso è finita al centro di una lunga polemica per dei mancati autografi e aver negato delle foto a dei fan. Sebbene la cantante abbia ampiamente spiegato la sua versione dei fatti più volte e parlato con i diretti interessati cercando di L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 16 luglio 2022) LadiDa giorni ormai non si parla d’altro.è finita al centro di una lunga polemica per dei mancatie aver negato delle foto a dei fan. Sebbene la cantante abbia ampiamente spiegato la sua versione deipiù volte e parlato con i diretti interessati cercando di L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

AmorosoOF : Per continuare a vivere, se vi va, questa maledetta felicità! Tutto Accade Tour ?? - trash_italiano : Alessandra Amoroso risponde alle critiche ricevute dopo che su TikTok sono apparsi altri video che hanno fatto disc… - IlContiAndrea : Ah e poi c’è da aggiungere che questa cantante ha cantato per 2 ore e 40, senza trucchi né inganni. Gavetta e studi… - AnnarosaPrinci3 : RT @trash_italiano: Alessandra Amoroso risponde alle critiche ricevute dopo che su TikTok sono apparsi altri video che hanno fatto discuter… - albasenzafine : Ma in che senso mi sveglio e mi trovo in tl il drama tra gli Army e i fan di Alessandra Amoroso. In quale universo sono capitata. -