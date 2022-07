The Boys: il cast svela in un video il titolo dello spinoff (Di venerdì 15 luglio 2022) Il cast dello spinoff di The Boys ha svelato con un nuovo video condiviso online che il titolo del progetto è Gen V. The Boys ha dato vita a una serie spinoff e un nuovo video svela il titolo del progetto: Gen V. Nel filmato i protagonisti, dopo aver condiviso l'aggiornamento, hanno assicurato che il progetto avrà tutte le caratteristiche che hanno portato al successo lo show originale, oltre ad avere amore, relazioni, azione e supereroi, ormoni, dramma e misteri. La serie spinoff è attualmente in fase di produzione e sarà collegata alla terza di The Boys, come confermato anche dallo showrunner Eric Kripke che, dopo il season finale, ha sottolineato che ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 luglio 2022) Ildi Thehato con un nuovocondiviso online che ildel progetto è Gen V. Theha dato vita a una seriee un nuovoildel progetto: Gen V. Nel filmato i protagonisti, dopo aver condiviso l'aggiornamento, hanno assicurato che il progetto avrà tutte le caratteristiche che hanno portato al successo lo show originale, oltre ad avere amore, relazioni, azione e supereroi, ormoni, dramma e misteri. La serieè attualmente in fase di produzione e sarà collegata alla terza di The, come confermato anche dallo showrunner Eric Kripke che, dopo il season finale, ha sottolineato che ...

