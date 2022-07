Tas | bocciati i ricorsi delle squadre russe | restano escluse dalle gare internazionali

(Di venerdì 15 luglio 2022) Mateo Cassierra e Dmitri Chistyakov dello Zenit Milano, 15 luglio 2022 - Niente da fare per le, che nell'annata ventura non parteciperanno alle competizioni. E lo stesso ...

Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha infatti bocciato i ricorsi presentati dalla Federazione ... un tale effetto negativo su di loro e sul calcio russo - si legge nel comunicato diffuso dal Tas - Ma ...Vedi anche Calcio Uefa, che gaffe: Eintracht dimenticato. E la Supercoppa diventa Real Madrid-Roma Il TAS ha bocciato pure il ricorso della Federazione per la nazionale, che resterà fuori dalle ...