Parma, Buffon? “Ritiro a 55 anni? Più o meno” (Di venerdì 15 luglio 2022) “Dieci anni nel Parma nella prima vita, vent’anni alla Juve nella seconda vita, poi uno a Parigi, due alla Juve e ora chiudo il cerchio a Parma. E non ho 100 anni”. Gianluigi Buffon interviene così nel corso di un evento aperto ai tifosi nella sede del Ritiro di Pejo. Il portiere del Parma ha parlato del suo futuro, rassicurando i suoi sostenitori in merito alla sua permanenza nel club ducale. “Ritiro a 55 anni? Più o meno. Sto pensando da tanti anni a quando smetterò. Le idee mi si sono confuse, sono dieci anni che ci penso ma poi proseguo sempre – aggiunte l’ex Juve -. Se allenerò? Credo di aver fatto esperienze importanti, però non sono sicuro al 100% che rimarrò ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 luglio 2022) “Diecinelnella prima vita, vent’alla Juve nella seconda vita, poi uno a Parigi, due alla Juve e ora chiudo il cerchio a. E non ho 100”. Gianluigiinterviene così nel corso di un evento aperto ai tifosi nella sede deldi Pejo. Il portiere delha parlato del suo futuro, rassicurando i suoi sostenitori in merito alla sua permanenza nel club ducale. “a 55? Più o. Sto pensando da tantia quando smetterò. Le idee mi si sono confuse, sono dieciche ci penso ma poi proseguo sempre – aggiunte l’ex Juve -. Se allenerò? Credo di aver fatto esperienze importanti, però non sono sicuro al 100% che rimarrò ...

