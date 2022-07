Notte di sangue a Milano, ma per Sala non c’è nessun problema (Di venerdì 15 luglio 2022) Un’altra Notte di sangue a Milano, dove un uomo di circa 30 anni è stato accoltellato nel quartiere Turro Leggi su ilgiornale (Di venerdì 15 luglio 2022) Un’altradi, dove un uomo di circa 30 anni è stato accoltellato nel quartiere Turro

Pubblicità

milano_today : Notte di sangue a Milano: uomo aggredito e accoltellato in strada - chiarapellegri9 : RT @TuttoSuMilano: Notte di sangue a #Milano: uomo aggredito e accoltellato in strada - TuttoSuMilano : Notte di sangue a #Milano: uomo aggredito e accoltellato in strada - rottenmiu : basta sono le 4 di notte e gli uomini mi stanno dando la mortw anche a quest'ora voi nella testa avete la merda spe… - AGaggera : @PaoloLeChat È vero che dalle finestre non riusciamo a vedere la luce perché la notte vince sempre sul giorno e la… -