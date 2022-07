No! La temperatura del ghiaccio in Groenlandia non è la più bassa da 8.000 anni a oggi (Di venerdì 15 luglio 2022) «La temperatura non è mai stata così bassa negli ultimi 8.000 anni». Sono queste le parole che si leggono su una infografica del 24 giugno che circola su Instagram. Lo sgrammaticato post sostiene che il riscaldamento globale sia una truffa per «ridurci alla fame, ucciderci e toglierci tutti i diritti e le libertà» fino a «imporci la peggiore dittatura mai esistita». A conferma della tesi appare anche una citazione del fisico nucleare Antonino Zichichi – apprezzato negli ambienti negazionisti del cambiamento climatico -, o che negano la correlazione tra il fenomeno e le attività umane. Per chi ha fretta: Non è vero che la temperatura di oggi del ghiaccio della Groenlandia è la più bassa da 8.000 anni a questa parte. Il ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 luglio 2022) «Lanon è mai stata cosìnegli ultimi 8.000». Sono queste le parole che si leggono su una infografica del 24 giugno che circola su Instagram. Lo sgrammaticato post sostiene che il riscaldamento globale sia una truffa per «ridurci alla fame, ucciderci e toglierci tutti i diritti e le libertà» fino a «imporci la peggiore dittatura mai esistita». A conferma della tesi appare anche una citazione del fisico nucleare Antonino Zichichi – apprezzato negli ambienti negazionisti del cambiamento climatico -, o che negano la correlazione tra il fenomeno e le attività umane. Per chi ha fretta: Non è vero che ladideldellaè la piùda 8.000a questa parte. Il ...

Pubblicità

la_nana_bianca : Colazione sul balcone fino a che la temperatura lo permette. C'è il pane al segale anzi no il pane segatura (questo… - NapoliMeteo : 15/7/2022 06:50 - Temperatura: 25.3 °C - Umidita': 50 % - T. Percepita: 26.1 °C - Vento: 0.7 nodi da NO - Pioggia:… - NapoliMeteo : 15/7/2022 05:50 - Temperatura: 24.8 °C - Umidita': 63 % - T. Percepita: 26.1 °C - Vento: 0.0 nodi da NO - Pioggia:… - NapoliMeteo : 15/7/2022 05:40 - Temperatura: 25.2 °C - Umidita': 50 % - T. Percepita: 26.0 °C - Vento: 0.0 nodi da NO - Pioggia:… - NapoliMeteo : 15/7/2022 05:30 - Temperatura: 25.2 °C - Umidita': 49 % - T. Percepita: 26.0 °C - Vento: 1.1 nodi da NO - Pioggia:… -