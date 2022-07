Mauro: "Dybala all'Inter farebbe panchina. Sapete quanto voleva dalla Juventus?" (Di venerdì 15 luglio 2022) Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro ha risposto senza peli sulla lingua sul rebus Paulo Dybala:"I presidenti si stanno rendendo conto che certi ingaggi non hanno senso.... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 15 luglio 2022)venuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Massimoha risposto senza peli sulla lingua sul rebus Paulo:"I presidenti si stanno rendendo conto che certi ingaggi non hanno senso....

Pubblicità

mauro_rai : In grande agitazione pensando al mercato .. #mourinhopensacitu @OfficialASRoma #Dybala - boysarco : @FcInterNewsit Strano…ma perché su #Dybala intervistano sempre dei tifosi delle squadre? Novellino e #Sacchi guarda… - _RoadToIstanbul : @milanista_mauro @86_longo Sono d accordo ma dybala campione è un po’ esagerato - _RoadToIstanbul : @milanista_mauro @86_longo Della differenza non si sa , anzi per come ha fatto la differenza contro grandi squadre… - ReformedNN : @milanista_mauro @_RoadToIstanbul @86_longo Dybala però magari ti fa la differenza i primi 2 anni e poi cala.. -