Il Telegraph: la battaglia persa dei parametri zero. Sia big come Dybala sia seconde file come Mertens (Di venerdì 15 luglio 2022) Se n'è accorto anche il Telegraph. I procuratori hanno perso la battaglia dei parametri zero. È quanto scrive Sam Wallace. I loro giocatori sono senza contratto ormai da qualche settimana e sono ancora alla ricerca di un contratto redditizio. Il Telegraph fa i nomi di Dybala Marcelo, Jesse Lingard, Luis Suarez, Cavani, Belotti. E aggiunge: c'è molta incertezza anche per il futuro di seconde file come Vrsaljko, Yarmolenko, Mertens. È citato anche il belga ex Napoli che dalle parti del Vesuvio considerano alla stregua di Pelè. Scrive il Telegraph che mentre i club hanno cominciato i tour all'estero, molti di questi giocatori sono rimasti nel limbo e per alcuni le opzioni diventano sempre ...

