Guardia Sanframondi | il premio Alfredo Pigna a Jacopo Volpi

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCarriere che si intrecciano nella magia delle parole per lo straordinario racconto dello sport. A, storico volto di Rai Sport, il– Terra di Falanghina“ promosso dal Comune di(Bn). Il popolare giornalista per più edizioni conduttore della Domenica Sportiva, proprio come per anni lo è stato l’indimenticato giornalista di origini guardiesi, riceverà il riconoscimento patrocinato dall’USSI il 16 sera nel castello medievale nel corso di una serata speciale con presenze di rilievo sia per parlare di sport, di territorio, di enogastronomia. La consegna del riconoscimento, un’opera dell’artista guardiese Ernesto Pengue, tra gente curiosa di ascoltare e la partecipazione di numerosi esponenti ...