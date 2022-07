Fissata la prima udienza di Twitter per il processo contro Elon Musk (Di venerdì 15 luglio 2022) Martedì un giudice ascolterà le argomentazioni a favore della richiesta di Twitter per il processo di settembre: Kathaleen McCormick, il cancelliere della Delaware’s Court of Chancery, ha fissato un’udienza di 90 minuti a partire dalle 11:00 a Wilmington. Lo riporta Reuters. LEGGI ANCHE > Twitter fa causa a Elon Musk per violazione del contratto Twitter contro Elon Musk: Fissata la prima udienza dal giudice La società ha, infatti, citato in tribunale Elon Musk per obbligare il multimiliardario a rispettare l’accordo di acquisto del social network. La via d’uscita che i legali della piattaforma stanno cercando di percorrere per ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 15 luglio 2022) Martedì un giudice ascolterà le argomentazioni a favore della richiesta diper ildi settembre: Kathaleen McCormick, il cancelliere della Delaware’s Court of Chancery, ha fissato un’di 90 minuti a partire dalle 11:00 a Wilmington. Lo riporta Reuters. LEGGI ANCHE >fa causa aper violazione del contrattoladal giudice La società ha, infatti, citato in tribunaleper obbligare il multimiliardario a rispettare l’accordo di acquisto del social network. La via d’uscita che i legali della piattaforma stanno cercando di percorrere per ...

