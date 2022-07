Dal Draghi bis al traghettatore. Tutte le opzioni del Quirinale (Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo lo strappo del M5S e dimissioni farsa del premier Mario Draghi, per il Quirinale è tempo di riflettere su come – e se – andare avanti in questa legislatura. Il presidente dalle Repubblica, Sergio Mattarella, è pronto a ogni ipotesi e capire quali siano le opzioni in campo è operazione complicata. Al Colle, com’è logico, le bocche sono cucite perché si vuole evitare di coinvolgere il presidente nelle manovre politiche in corso. Per questo si può solo provare ad ipotizzare gli scenari che potrebbero delinearsi nelle prossime ore. Dopo lo strappo di M5S, per il Quirinale è tempo di riflettere su come – e se – andare avanti in questa legislatura Il possibile punto di partenza, prima di prendere qualsivoglia decisione definitiva, dovrebbe essere quello di chiedere al premier di presentarsi alle Camere. Insomma, come si ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo lo strappo del M5S e dimissioni farsa del premier Mario, per ilè tempo di riflettere su come – e se – andare avanti in questa legislatura. Il presidente dalle Repubblica, Sergio Mattarella, è pronto a ogni ipotesi e capire quali siano lein campo è operazione complicata. Al Colle, com’è logico, le bocche sono cucite perché si vuole evitare di coinvolgere il presidente nelle manovre politiche in corso. Per questo si può solo provare ad ipotizzare gli scenari che potrebbero delinearsi nelle prossime ore. Dopo lo strappo di M5S, per ilè tempo di riflettere su come – e se – andare avanti in questa legislatura Il possibile punto di partenza, prima di prendere qualsivoglia decisione definitiva, dovrebbe essere quello di chiedere al premier di presentarsi alle Camere. Insomma, come si ...

