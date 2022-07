Covid, cresce occupazione posti letto: ecco le Regioni in allerta (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – L’ondata estiva di casi Covid si abbatte sugli ospedali con alcune Regioni già sotto stress che vedono alzare l’allerta per l’aumento dell’occupazione dei posti letti in area non critica. Sono 14 le Regioni e province autonome dove i ricoveri sono oltre la soglia del 15%: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, provincia di Bolzano, provincia di Trento, Puglia, Sicilia, Umbria e Valle d’Aosta. I dati del monitoraggio della Cabina di Regia Iss-ministero della Salute evidenziano i casi dell’Umbria e della Calabria. Le tabelle che l’Adnkronos Salute ha avuto modo di visionare, indicano per l’Umbria una occupazione dei posti letto in area medica al 40,6% la scorsa ... Leggi su italiasera (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – L’ondata estiva di casisi abbatte sugli ospedali con alcunegià sotto stress che vedono alzare l’per l’aumento dell’deiletti in area non critica. Sono 14 lee province autonome dove i ricoveri sono oltre la soglia del 15%: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, provincia di Bolzano, provincia di Trento, Puglia, Sicilia, Umbria e Valle d’Aosta. I dati del monitoraggio della Cabina di Regia Iss-ministero della Salute evidenziano i casi dell’Umbria e della Calabria. Le tabelle che l’Adnkronos Salute ha avuto modo di visionare, indicano per l’Umbria unadeiin area medica al 40,6% la scorsa ...

Pubblicità

Adnkronos : In Italia cresce il tasso di reinfezioni covid, secondo l’ultimo report Iss. Ecco quanto rischia chi non è vaccinat… - NotizieTg : Oms: più casi,ma in Europa Covid frena 14.45 Cresce per la quinta settimana di fila il numero di nuovi casi setti… - _ll66_ : Nel 2023, assorbiti i rimbalzi post-Covid, l'economia italiana tornerà ad essere quella che cresce meno in tutta la… - telodogratis : Covid, cresce occupazione posti letto: ecco le Regioni in allerta - StraNotizie : Covid, cresce occupazione posti letto: ecco le Regioni in allerta -

Covid, cresce occupazione posti letto: ecco le Regioni in allerta Sono 14 le regioni e province oltre la soglia del 15% L' ondata estiva di casi Covid si abbatte sugli ospedali con alcune regioni già sotto stress che vedono alzare l'allerta per l'aumento dell'occupazione dei posti letti in area non critica. Sono 14 le regioni e province ... Borse in risalita nonostante Pil Cina. Milano rimbalza dopo crisi Governo L'economia cinese nel secondo trimestre cresce solo dello 0,4%, in Italia governo in bilico, altro netto calo delle immatricolazioni di auto ...2020 a causa della politica di "tolleranza zero" sul Covid. Covid, cresce occupazione posti letto: ecco le Regioni in allerta Adnkronos Cina, il Covid affossa il Pil: solo +0,4% nel secondo trimestre. E a Shanghai l’economia crolla del 13,7% Effetto Covid sempre più pesante sull’economia della Cina ... Nel primo trimestre del 2022, il Pil era cresciuto del 4,8% anno su anno. Per trovare un dato peggiore bisogna tornare a inizio 2020, ... Covid, l'incidenza sale e aumentano i ricoveri Sale l'incidenza. In calo l'Rt a 1,34 ROMA — L'indice di contagio Rt è in discesa, pur restando superiore alla soglia epidemica, mentre cresce l'incidenza, ancora in aumento i ricoveri ospedalieri, è ... Sono 14 le regioni e province oltre la soglia del 15% L' ondata estiva di casisi abbatte sugli ospedali con alcune regioni già sotto stress che vedono alzare l'allerta per l'aumento dell'occupazione dei posti letti in area non critica. Sono 14 le regioni e province ...L'economia cinese nel secondo trimestresolo dello 0,4%, in Italia governo in bilico, altro netto calo delle immatricolazioni di auto ...2020 a causa della politica di "tolleranza zero" sulEffetto Covid sempre più pesante sull’economia della Cina ... Nel primo trimestre del 2022, il Pil era cresciuto del 4,8% anno su anno. Per trovare un dato peggiore bisogna tornare a inizio 2020, ...Sale l'incidenza. In calo l'Rt a 1,34 ROMA — L'indice di contagio Rt è in discesa, pur restando superiore alla soglia epidemica, mentre cresce l'incidenza, ancora in aumento i ricoveri ospedalieri, è ...