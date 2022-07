Conte “Non ho chiesto a ministri M5s di dimettersi” (Di venerdì 15 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ho già smentito la notizia che avrei chiesto ai ministri di dimettersi”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a margine del Consiglio nazionale M5s. Sulle dimissioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, “è una decisione che spettava a lui, ne ha tratto queste conseguenze”, ha detto Conte.– Foto Agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ho già smentito la notizia che avreiaidi”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, a margine del Consiglio nazionale M5s. Sulle dimissioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, “è una decisione che spettava a lui, ne ha tratto queste conseguenze”, ha detto.– Foto Agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

