Anche Bernardeschi vola in MLS: ufficiale il suo passaggio al Toronto (Di venerdì 15 luglio 2022) Adesso è ufficiale: Federico Bernardeschi è un nuovo calciatore del Toronto. Il classe ’94, dopo aver vagliato diverse possibilità sul calciomercato, ha deciso di accettare la corte del Toronto FC che nelle ultime settimane ha lavorato ininterrottamente per portarlo in Canada. Bernardeschi dunque, dopo tre campionati vinti con la Juventus e un Europeo conquistato con la Nazionale italiana diventerà il terzo italiano in questa sessione di mercato a vestire la maglia dei canadesi. Bernardeschi è soltanto l’ultimo di una lunga lista di calciatori italiani che ha deciso di provare un’esperienza in MLS. Quest’anno lo hanno già preceduto Giorgio Chiellini – che ha scelto i Los Angeles Fc – oltre a Lorenzo Insigne e Mimmo Criscito, Anche loro ingaggiati dal ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 luglio 2022) Adesso è: Federicoè un nuovo calciatore del. Il classe ’94, dopo aver vagliato diverse possibilità sul calciomercato, ha deciso di accettare la corte delFC che nelle ultime settimane ha lavorato ininterrottamente per portarlo in Canada.dunque, dopo tre campionati vinti con la Juventus e un Europeo conquistato con la Nazionale italiana diventerà il terzo italiano in questa sessione di mercato a vestire la maglia dei canadesi.è soltanto l’ultimo di una lunga lista di calciatori italiani che ha deciso di provare un’esperienza in MLS. Quest’anno lo hanno già preceduto Giorgio Chiellini – che ha scelto i Los Angeles Fc – oltre a Lorenzo Insigne e Mimmo Criscito,loro ingaggiati dal ...

Pubblicità

azzurriisme : RT @DAZN_IT: Un calciatore forgiato anche dalle difficoltà: Federico Bernardeschi non rinnega niente, neanche i momenti più bui ?? Ora è UF… - idirinho_93 : RT @Dulafive: Bernardeschi piuttosto che prender meno e magari giocare in un campionato di livello va a svernare a manco 30 anni dove il pr… - G_Agozzino : RT @AntoninoGarg: Bernardeschi rinato, merito anche di Allegri ?????? #JuveCagliari - micronde3 : grande berna hai trovato la tua dimensione, o almeno credo anche perchè l'mls sta crescendo e li troverai difficoltà..... #Bernardeschi - loris_scarcia_ : #Bernardeschi ufficiale al Toronto. Le prime parole del calciatore: 'Sono qui per il progetto, come Criscito ed Ins… -