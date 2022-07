Serie A, nuova assemblea tra radio, NFT e highlights (Di giovedì 14 luglio 2022) nuova assemblea in arrivo per la Lega Serie A. È stata convocata infatti per il prossimo 21 luglio una nuova riunione dei club in via Rosellini a Milano, con diversi temi sul tavolo a partire dalle licenze nazionali, dopo l’accoglimento del ricorso da parte del Collegio di Garanzia del Coni sull’indice di liquidità contro la Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 14 luglio 2022)in arrivo per la LegaA. È stata convocata infatti per il prossimo 21 luglio unariunione dei club in via Rosellini a Milano, con diversi temi sul tavolo a partire dalle licenze nazionali, dopo l’accoglimento del ricorso da parte del Collegio di Garanzia del Coni sull’indice di liquidità contro la Calcio e Finanza.

Pubblicità

Gazzetta_it : Dal kebab alla casa in collina: la nuova Torino di Pogba, con moglie e figli - Internazionale : Exit. Dopo una serie di scandali e bugie, il premier britannico ha finalmente dovuto arrendersi alla rivolta dei su… - DisneyPlusIT : Al via le riprese de #ILeoniDiSicilia, la nuova serie originale italiana di #DisneyPlus. ?? - CalcioFinanza : Lega Serie A, nuova assemblea dei club il 21 luglio: sul tavolo la radio della Serie A, gli NFT e il tema highlight… - sportli26181512 : Inter, la presentazione delle nuove maglie: i tifosi aspettano la squadra: In piazza Gae Aulenti, nel centro di Mil… -