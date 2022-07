Roma | chiusura dell'Opa prorogata al 22 luglio

Pubblicità

francesca_flati : La chiusura del governo sull'inceneritore di Roma è imbarazzante, bocciato anche l'ordine del giorno del… - DiMarzio : #Calciomercato | Sergio #Oliveira, ormai ex giocatore della @OfficialASRoma, vicino alla chiusura con il… - pazzoperrep : RT @nonunacosaseria: Previsioni. Elezioni il 30 ottobre. Chiusura della campagna elettorale il 28 ottobre. A Roma. - nonunacosaseria : Previsioni. Elezioni il 30 ottobre. Chiusura della campagna elettorale il 28 ottobre. A Roma. - LuceverdeRoma : ?? #Roma #manifestazione - Via del Corso ?Chiusura temporanea tra Largo Chigi e Piazza Venezia #Luceverde #Lazio -

Ultima chiamata. L'appello, però, stavolta non si ferma alle parole, perché lamette sul piatto denaro e tanta voglia di nuovi progetti. L'Offerta Pubblica di Acquisto (Opa) ... alladella ...... "STASERA MI DIMETTO AL QUIRINALE" Il colpo di scena arriva pochi minuti dopo ladelle ... Raggiunto fuori dalla sua abitazione nel pieno centro di, Giuseppe Conte ha rispedito al mittente ...L'evento in programma per il 17 luglio, ma i cambiamenti inizieranno già dalla notte tra 14 e 15 luglio. Deviate venti linee di bus ...1' di lettura 14/07/2022 - "Preoccupato per stabilità governo, ma Dl Aiuti sarà approvato" POLITICA (Roma). "I roghi La magistratura sta indagando, noi guardiamo avanti con fiducia. Sono preoccupato ...