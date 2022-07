Respinte le dimissioni di Draghi. Mattarella: ‘Vada alle Camere’ (Di giovedì 14 luglio 2022) Mattarella respinge le dimissioni del Premier Mario Draghi. Il Presidente della Repubblica ha deciso di non accettare le dimissioni. Anzi, invitato Draghi a presentarsi al Parlamento per rendere comunicazioni. Questo perché venga effettuata, nella giusta sede, la valutazione dell’attuale situazione politica. Situazione creatasi dopo che il Movimento 5 Stelle è uscito dall’aula del Senato. A far sapere che il Presidente della Repubblica ha respinto le dimissioni del Presidente del Consiglio una nota ufficiale del Quirinale. Draghi riferirà alle Camere mercoledì Mercoledì 20 luglio Mario Draghi riferirà alle Camere. questo è quanto avrebbe detto il Premier durante il Consiglio dei Ministri. Il Presidente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 luglio 2022)respinge ledel Premier Mario. Il Presidente della Repubblica ha deciso di non accettare le. Anzi, invitatoa presentarsi al Parlamento per rendere comunicazioni. Questo perché venga effettuata, nella giusta sede, la valutazione dell’attuale situazione politica. Situazione creatasi dopo che il Movimento 5 Stelle è uscito dall’aula del Senato. A far sapere che il Presidente della Repubblica ha respinto ledel Presidente del Consiglio una nota ufficiale del Quirinale.riferiràCamere mercoledì Mercoledì 20 luglio MarioriferiràCamere. questo è quanto avrebbe detto il Premier durante il Consiglio dei Ministri. Il Presidente ...

