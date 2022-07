Occhio all’aborto (Di giovedì 14 luglio 2022) «Proteggete i vostri device digitali. Non consegnate alle forze dell’ordine il vostro computer, o il telefono, senza un mandato». Questo è solo uno dei consigli che compone il decalogo stilato L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 14 luglio 2022) «Proteggete i vostri device digitali. Non consegnate alle forze dell’ordine il vostro computer, o il telefono, senza un mandato». Questo è solo uno dei consigli che compone il decalogo stilato L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

HydraTheBlue : @Raffael25391185 @discutiamo @wire9000 @PBerizzi Intendo quel fanatismo che non si limita all’opinione ma pone in e… - IanoS59 : @JoeBiden firma l'ordine per aggirare la sentenza sul diritto all'aborto. @Pontifex_It1, chiuda un occhio col suo a… -