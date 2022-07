Ipf, il partito di Di Maio sulle dimissioni di Draghi: «Ora serve un chiaro segnale dal Parlamento» (Di giovedì 14 luglio 2022) «Adesso serve un chiaro segnale dal Parlamento». Così, in una nota congiunta, i capigruppo di Camera e Senato di Insieme per il Futuro commentano le dimissioni di Mario Draghi. Il neonato gruppo parlamentare fondato da Luigi Di Maio definisce la figura del premier uscente come «preziosa e fondamentale per il nostro Paese». Adesso, proseguono, «lavoriamo affinché mercoledì in Aula emerga una solida maggioranza a sostegno di questo governo». Questo, a detta loro, è «il momento della maturità e del senso di responsabilità»: «Non possiamo permettere che l’Italia vada incontro a un collasso economico e sociale». La rottura tra Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle era avvenuta lo scorso 21 giugno, «Faccio parte del governo e credo che l’operato di ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 luglio 2022) «Adessoundal». Così, in una nota congiunta, i capigruppo di Camera e Senato di Insieme per il Futuro commentano ledi Mario. Il neonato gruppo parlamentare fondato da Luigi Didefinisce la figura del premier uscente come «preziosa e fondamentale per il nostro Paese». Adesso, proseguono, «lavoriamo affinché mercoledì in Aula emerga una solida maggioranza a sostegno di questo governo». Questo, a detta loro, è «il momento della maturità e del senso di responsabilità»: «Non possiamo permettere che l’Italia vada incontro a un collasso economico e sociale». La rottura tra Luigi Die il Movimento 5 Stelle era avvenuta lo scorso 21 giugno, «Faccio parte del governo e credo che l’operato di ...

