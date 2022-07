Governo Draghi, crisi a un passo: al Senato la chiamata sul voto di fiducia, M5S non partecipa (Di giovedì 14 luglio 2022) Fallita l’ultima mediazione del ministro D’Inca con un voto articolo per articolo senza ricorrere la fiducia, ipotesi respinta da Palazzo Chigi Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 14 luglio 2022) Fallita l’ultima mediazione del ministro D’Inca con unarticolo per articolo senza ricorrere la, ipotesi respinta da Palazzo Chigi

matteorenzi : Penso che così il Governo non vada più avanti. Meglio un Draghi bis senza grillini o le elezioni. Ne ho parlato ogg… - LFerraraM5S : Domani il M5S non parteciperà al voto al Senato e non voterà la fiducia al Governo Draghi. Una decisione che il M5S… - ivanscalfarotto : Il M5S vuole la #crisidigoverno? Bene: glielo spieghiamo @TeresaBellanova, @elenabonetti e io come si fa: si lascia… - OlindaSilvagni1 : RT @JBarba52: @Enrico5360 @fattoquotidiano Renzi, che non ha ritirato i suoi ministri quando ha messo il Conte 2 in crisi, dovrebbe tacere… - RaffaeleDeGuida : @boni_emiliano @stebaraz @pietroraffa Ma per quale motivo bisogna dare per assodato che Draghi abbia operato o sia… -