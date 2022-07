Fisco: indagati 48 imprenditori. Riciclavano denaro evaso in criptovalute (Di giovedì 14 luglio 2022) L'accusa è aver evaso tasse per dieci milioni di euro e poi riciclato il denaro in criptovalute. La Guardia di finanza ha eseguito misure cautelari nei confronti di 48 imprenditori, in gran parte cinesi, attivi del commercio all'ingrosso di abbigliamento e calzature, accusati, a vario titolo di associazione per delinquere, riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per circa 14,5 milioni di euro. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 14 luglio 2022) L'accusa è avertasse per dieci milioni di euro e poi riciclato ilin. La Guardia di finanza ha eseguito misure cautelari nei confronti di 48, in gran parte cinesi, attivi del commercio all'ingrosso di abbigliamento e calzature, accusati, a vario titolo di associazione per delinquere, riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per circa 14,5 milioni di euro. L'articolo proviene da Firenze Post.

