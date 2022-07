Eugenio Scalfari è morto Il fondatore di Repubblica si è spento a 98 anni - Cronaca - quotidiano net

(Di giovedì 14 luglio 2022) "Ciao, un secolo di giornalismo e passione civile", si legge in un tweet di Ezio Mauro, ex direttore delfondato nel 1976.

Una vita al massimo, una vita affamata di curiosità, una vita da giornalista. In un secoloha cambiato la comunicazione in Italia, ha introdotto il principio per cui non è il giornale a dover temere le incursioni della politica ma è il contrario: è il giornale a dare la ...di Aldo Cazzullo Il grande giornalista scomparso a 98 anni, morto giovedì 14 luglio all'età di 98 anni, non ha solo fondato giornali. Ha anche diretto per cinque mesi una casa da gioco nell'Italia del dopoguerra, a Chianciano, seguendo le ...È morto Eugenio Scalfari. Il fondatore di Repubblica aveva 98 anni. Nato a Civitavecchia il 6 aprile del 1924, Scalfari è stato il primo direttore-manager dell’editoria italiana, padre di due ...E' morto oggi a 98 anni il giornalista e scrittore Eugenio Scalfari, fondatore del quotidiano La Repubblica, nel 1976, e tra i fondatori de L'Espresso nel 1955. Nato a Civitavecchia il 6 aprile del ...