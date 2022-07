Eccesso di vitamina D, ecco che è successo a quest’uomo, attenzione ai sintomi (Di giovedì 14 luglio 2022) La vitamina D è molto importante per il nostro corpo, poiché mantiene nella norma i livelli di calcio e di fosforo nel sangue. Il modo più semplice per assorbirla nel nostro organismo, è attraverso l’esposizione ai raggi solari. Il fabbisogno giornaliero di vitamina D, generalmente, è di 400 unità al giorno. Ma cosa succede se L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di giovedì 14 luglio 2022) LaD è molto importante per il nostro corpo, poiché mantiene nella norma i livelli di calcio e di fosforo nel sangue. Il modo più semplice per assorbirla nel nostro organismo, è attraverso l’esposizione ai raggi solari. Il fabbisogno giornaliero diD, generalmente, è di 400 unità al giorno. Ma cosa succede se L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Pubblicità

EBarchielliFi : @mad_ama_dore @Frances27916780 @Densepistrophei @DartNose @ProfCampagna No,ne vengono somministrati pochi milligram… - annamariamoscar : Vitamina D: ecco cosa è successo a un uomo che ha superato la dose consigliata, finendo in ospedale - infoitsalute : Vitamina D in eccesso? E' pericoloso per la salute, ecco cosa rischi - infoitsalute : Vitamina D in eccesso? È pericoloso per la salute, ecco cosa rischi - infoitsalute : Eccesso di vitamina D, le conseguenze pericolose (e poco conosciute) per la salute -