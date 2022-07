Covid, il monitoraggio Gimbe: rallentano i contagi, ma i decessi aumentano del 49% (Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo settimane segnate dall’aumento dei contagi da Coronavirus, si registra un rallentamento: da un aumento del 55 per cento della settimana scorsa al 22 per cento di questa. Le infezioni arrivano a quota 728 mila. Rispetto alla settimana precedente c’è stata una diminuzione in 8 province italiane, mentre le restanti 99 registrano un aumento percentuale. A riferirlo è l’ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe che segnala un incremento percentuale in tutte le regioni, ad eccezione della Lombardia con una riduzione pari al 6,2 per cento. «L’aumento dei nuovi casi registra il valore più basso da quando a metà giugno si è avuta l’inversione della curva», ha detto il presidente Nino Cartabellotta avvertendo però che avremo un aumento esponenziale di ricoveri e decessi. Questi ultimi hanno registrato un aumento del +49 ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo settimane segnate dall’aumento deida Coronavirus, si registra un rallentamento: da un aumento del 55 per cento della settimana scorsa al 22 per cento di questa. Le infezioni arrivano a quota 728 mila. Rispetto alla settimana precedente c’è stata una diminuzione in 8 province italiane, mentre le restanti 99 registrano un aumento percentuale. A riferirlo è l’ultimodella Fondazioneche segnala un incremento percentuale in tutte le regioni, ad eccezione della Lombardia con una riduzione pari al 6,2 per cento. «L’aumento dei nuovi casi registra il valore più basso da quando a metà giugno si è avuta l’inversione della curva», ha detto il presidente Nino Cartabellotta avvertendo però che avremo un aumento esponenziale di ricoveri e. Questi ultimi hanno registrato un aumento del +49 ...

