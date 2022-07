C’è una nutrizionista in trend su TikTok che sta creando parecchie polemiche (Di giovedì 14 luglio 2022) Il profilo si chiama dinutrizione su TikTok, è seguito da poco più di 9mila follower con circa 90 mila mi piace ma moltissime visualizzazioni favorite, in particolare, da un video che sta girando parecchio e che fa arrabbiare moltissime persone. Si tratta di un TikTok in cui compare la nutrizionista che ha creato il profilo mostrando una ciotola di anguria e sottolineando che non è acqua: «L’anguria come tutta l’altra frutta fa ingrassare – afferma – quindi va pesata», indicando poi la porzione per una giornata. Il modo di fare della donna, che spesso e volentieri inizi i video dicendo “ooooh, ooooh” – un po’ come a dire “svegliaaaa” risulta essere molto fastidioso per l’audience, così come alcuno contenuti veicolati. @dinutrizione? suono originale – Dinutrizione LEGGI ANCHE >>> Se non vuoi vedere parole o hashtag su ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 14 luglio 2022) Il profilo si chiama dinutrizione su, è seguito da poco più di 9mila follower con circa 90 mila mi piace ma moltissime visualizzazioni favorite, in particolare, da un video che sta girando parecchio e che fa arrabbiare moltissime persone. Si tratta di unin cui compare lache ha creato il profilo mostrando una ciotola di anguria e sottolineando che non è acqua: «L’anguria come tutta l’altra frutta fa ingrassare – afferma – quindi va pesata», indicando poi la porzione per una giornata. Il modo di fare della donna, che spesso e volentieri inizi i video dicendo “ooooh, ooooh” – un po’ come a dire “svegliaaaa” risulta essere molto fastidioso per l’audience, così come alcuno contenuti veicolati. @dinutrizione? suono originale – Dinutrizione LEGGI ANCHE >>> Se non vuoi vedere parole o hashtag su ...

Pubblicità

GiovaAlbanese : Su #PauTorres c'è il gradimento di #Allegri: la #Juventus ci prova, in attesa del rilancio del #Bayern per #DeLigt… - elio_vito : Ecco vorrei dire a qualche collega che non occorre una legge, c'è la Costituzione, il parlamentare rappresenta la N… - CarloCalenda : Berlusconi si dichiara perno della coalizione ma oramai è la ruota di scorta di Salvini e Meloni. Il PD cerca di te… - AlessandroLod18 : RT @Curini: “Lo spread risale sopra i 200 punti” scrivono in prima sul Corriere. Il caro vecchio spread. Sempre utile da tirare fuori quand… - quemadator221 : @anto8301 No dai, questo non è fare la punta al c. Non è una critica È solo una differenza di visione del mondo, X… -