Bologna | Fenucci trattiene Arnautovic | «Futuro? Mi sono stancato di dire che è incedibile»

(Di giovedì 14 luglio 2022) L’amministratore delegato delfa muro alla cessione di Marko: le sue dichiarazioni, ad del, in una conferenza da Pinzolo ha parlato deldi Arnautovi. Le dichiarazioni riportate da Tuttoweb.it LE PAROLE – «Miormaidiche è. Marko è un leader, è il primo a salutare i nuovi arrivati, è qui in ritiro felice e scherza con tutti. E’ un fatto che non sussiste e puntiamo su di lui per la crescita del. Le voci? Non so perché escano, a volte si parla di interessamenti ed è possibile che qualcuno abbia pensato a lui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

C'era, e non c'è, perché nella giornata odierna, l'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci in conferenza stampa dal ritiro rossoblù di Pinzolo ha, di fatto, chiuso le porte al trasferimento di Arnautovic. La Roma ripensa a Dybala, e tiene in caldo il discorso con l'Atalanta per Pasalic e Muriel tenendo conto che alla Dea, e in particolare a Gasperini piace El Shaarawy.