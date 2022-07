Zest Napoli | Sentirsi a casa con un aperitivo stellare

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 13 luglio 2022) di Raffaele De Santis Locale:Tipologia: Cocktail Bar,Indirizzo: Via Gian Lorenzo Bernini, 80, 80129,Telefono:333 856 6970Prezzo: €€ In questi anni in cui la richiesta di locali serali si fa sempre più calda e travolgente, nonostante il periodo non facile a causa della pandemia, non poteva non nascere, tra le vive e moderne strade del Vomero, un cocktail bar in grado di coniugare senza difficoltà drink bilanciati ed unfresco e godurioso.rappresenta, fin dalla sua apertura nell’ottobre 2020, il posto perfetto per godere di ottimi drink ed una cena abbondante, leggermente defilati dal caos delle principali vie della movida. in foto l’apericena preparato dalle abilissime mani di Mavi: ci si accorge subito della bontà delle preparazioni e della loro qualitàIl bartender ...