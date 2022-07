WTA Budapest 2022: Martina Trevisan ai quarti di finale, battuta in due set Kateryna Baindl (Di mercoledì 13 luglio 2022) Martina Trevisan si qualifica per i quarti di finale del torneo WTA 250 di Budapest. Nella capitale ungherese, pur con qualche patema, l’attuale numero 1 d’Italia sconfigge con il punteggio di 6-4 7-5, con qualche patema in entrambi i parziali, l’ucraina Kateryna Baindl (che ai più è nota come Kozlova) e attende ora una tra l’ungherese Anna Bondar e la qualificata greca Despina Papamichail. Primo set dalle tinte piuttosto fosche, almeno inizialmente, per la toscana, che cede il servizio (e 12 dei primi 15 punti) per due volte consecutive. Il match, però, cambia improvvisamente: incapace di concretizzare, Baindl viene ripresa e poi superata dall’azzurra, che vince sei degli ultimi sette giochi per portare a casa un meritato 6-4. Tennis, Alexander Zverev ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022)si qualifica per ididel torneo WTA 250 di. Nella capitale ungherese, pur con qualche patema, l’attuale numero 1 d’Italia sconfigge con il punteggio di 6-4 7-5, con qualche patema in entrambi i parziali, l’ucraina(che ai più è nota come Kozlova) e attende ora una tra l’ungherese Anna Bondar e la qualificata greca Despina Papamichail. Primo set dalle tinte piuttosto fosche, almeno inizialmente, per la toscana, che cede il servizio (e 12 dei primi 15 punti) per due volte consecutive. Il match, però, cambia improvvisamente: incapace di concretizzare,viene ripresa e poi superata dall’azzurra, che vince sei degli ultimi sette giochi per portare a casa un meritato 6-4. Tennis, Alexander Zverev ...

