Usa | la Covid-19 ha reso più facile la diffusione di infezioni batteriche – Il report

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Secondo undei Cdc americani (Centers for Disease Control and Prevention), la pandemia di-19 e collegata a un incremento notevole delledovute ai super-batteri negli ospedali americani, portando in alcuni casi anche al decesso dei pazienti. In epoca pre-pandemica avevamo visto che nelle corsie americane (come nel resto del mondo) è particolarmente sentita anche la minaccia dei super-funghi, come la Candida auris. In generale, il problema è quello della farmaco-resistenza (l’OMS aveva lanciato questo allarme da diverso tempo), perché contrariamente ai virus, funghi e batteri possono proliferare autonomamente, senza parassitare i sistemi di replicazione genetica delle cellule. L’antibiotico-resistenza è un fenomeno noto già dall’epoca del primo antibiotico, la penicillina. «È automatico che i batteri, così ...