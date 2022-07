Ultime Notizie – Jacobs scioglie la riserva, sarà ai Mondiali di Eugene (Di mercoledì 13 luglio 2022) Marcell Jacobs ha sciolto la riserva: il bi-campione olimpico di Tokyo sarà al via nei 100 metri dei Mondiali di Eugene, nella batteria in programma nella notte tra venerdì e sabato (via alle 3:50 italiane, le 18:50 statunitensi). La decisione, fa sapere la Fidal, è giunta dopo un colloquio tra l’azzurro ed il suo allenatore, Paolo Camossi, triangolato poi con la direzione tecnica della Nazionale, anche alla luce dei segnali confortanti arrivati dal lavoro svolto a Beaverton, non lontano da Portland, dove Jacobs ha completato il periodo di adattamento pre-Mondiale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 13 luglio 2022) Marcellha sciolto la: il bi-campione olimpico di Tokyoal via nei 100 metri deidi, nella batteria in programma nella notte tra venerdì e sabato (via alle 3:50 italiane, le 18:50 statunitensi). La decisione, fa sapere la Fidal, è giunta dopo un colloquio tra l’azzurro ed il suo allenatore, Paolo Camossi, triangolato poi con la direzione tecnica della Nazionale, anche alla luce dei segnali confortanti arrivati dal lavoro svolto a Beaverton, non lontano da Portland, doveha completato il periodo di adattamento pre-Mondiale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - ecomuseoami : Al via l'edizione 2022 di #Eporediaphotocontest dedicata a “L’uomo ed il libro' tema strettamente connesso ad Ivrea… - VesuvioLive : Covid, si sta diffondendo la nuova variante Centaurus: perché è particolarmente pericolosa - zazoomblog : Mercato Inter Skriniar al Psg per 65 milioni: affare in chiusura. Ultime notizie - #Mercato #Inter #Skriniar… -